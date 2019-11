NS: beter inspelen op plaatselijke sneeuwval

Als er plaatselijk sneeuwval wordt voorspeld, hoeven er vanaf deze winter minder treinen uit te vallen. Dat komt doordat de NS het beleid voor regionale aanpassingen van de dienstregeling wijzigt.

Voorheen moest zo’n besluit minimaal twaalf uur van tevoren worden genomen en gold die voor een heel dagdeel. Voortaan moet het besluit echter pas uiterlijk vier uur van tevoren worden genomen, en geldt er een minimale duur van twee uur.

“Per saldo betekent dit dat we flexibeler kunnen besluiten en beter toegespitst zijn op de weersvoorspellingen”, aldus een NS-woordvoerder, die erop wijst dat met name sneeuw niet altijd even eenvoudig is om te voorspellen. “We kunnen er meer maatwerk door leveren en het geeft de kans ervoor te zorgen dat minder treinen hoeven uit te vallen.”

Reizigersorganisatie Rover zegt op de maatregelen te hebben aangedrongen en hoopt dat er minder overlast komt door winterdienstregelingen.

Het beleid voor landelijk aangepaste dienstregelingen blijft overigens ongewijzigd. “Dat moet echt een dag van tevoren worden afgekondigd om alles goed voor te kunnen bereiden.”