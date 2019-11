Youp onwel tijdens optreden in Rotterdam

Youp van ’t Hek is vrijdagavond op het podium onwel geworden tijdens een optreden in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. De voorstelling werd daarop afgelast, bevestigt zijn woordvoerder.

De 65-jarige cabaretier is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. “Hij is goed aanspreekbaar”, aldus de zegsman. “Het is afwachten hoe het verder met hem gaat.”

Het is niet de eerste keer dat Youp zijn show niet afmaakt. Vier jaar geleden zegde hij zijn complete tournee af nadat hij een aantal keer niet goed was geworden op het podium. Eind december 2015 onderging Van ’t Hek een zware hartoperatie. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.