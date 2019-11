FNV opent meldpunt voor leerlingen in zorg

FNV Zorg & Welzijn heeft zondag een meldpunt geopend voor leerlingen, stagiairs en medewerkers in de gehandicaptenzorg, kinderopvang en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Ze kunnen hier hun klachten kwijt en hun ervaring delen.

De vakbond heeft dit besloten nadat ze via het programma Reporter Radio meldingen had ontvangen van leerlingen die handelingen moesten verrichten, terwijl zij daar nog niet toe bevoegd waren. Ook krijgen sommige leerlingen als enige ‘werknemer’ de volledige verantwoordelijkheid over een groep patiënten/bewoners.

“Ondanks de enorme personeelstekorten in de zorg, mag het natuurlijk niet gebeuren dat leerlingen en stagiairs als volledige werkkracht worden ingezet”, aldus Cor de Beurs, zorgbestuurder. “Een leerling of stagiair moet boven de personeelssterkte staan, omdat hij/zij het vak nog moet leren. En moet daarbij deskundige begeleiding krijgen. Het kan dus nooit zo zijn dat zij ineens verantwoordelijk worden gesteld voor de zorg van een (soms grote) groep patiënten of bewoners, want zij zijn daar nog helemaal niet toe bevoegd.”

De vakbond wil met werkgevers in gesprek en geconstateerde misstanden oplossen.