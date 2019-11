Boze boeren bij politiebureau Zuidhorn

Zo’n zeventig tot honderd boze boeren hebben maandagavond met vijftig tractoren en landbouwvoertuigen geprotesteerd voor het politiebureau in het Groningse Zuidhorn. Ze eisten de vrijlating van een 54-jarige boer die eerder op de dag was aangehouden.

De boeren wilden een gesprek met de politie. Na dit gesprek vertrokken ze weer, zei een politiewoordvoerder. Volgens hem is het gesprek “prima” verlopen. “Ze hebben hun punt gemaakt en is er geen narigheid geweest”, aldus de zegsman.

De man die is aangehouden wegens vrijheidsberoving zit nog steeds vast en wordt verhoord. Hij werd aangehouden, omdat hij twee rechercheurs had vastgehouden die bij hem op bezoek waren in verband met een lopend onderzoek. Hij “belette hen te vertrekken”, aldus de woordvoerder. Hij belemmerde hen de deur open te doen om weg te gaan. De twee rechercheurs riepen de hulp van collega’s in en deden vervolgens aangifte wegens vrijheidsberoving.

De politie wil niet zeggen waarom de rechercheurs onderzoek deden in de woning van de man.