Hoe weet je of de prijs van je droomhuis wel realistisch is?

Het leek even alsof het aantal huizen dat te koop gezet wordt niet verder zou afnemen. Toch blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in het derde kwartaal van 2019 dat het aanbod weer behoorlijk gedaald is. In de afgelopen maanden kwamen er ruim 38.000 bestaande huizen op de markt. Dat is bijna 14 procent minder dan een jaar eerder en bovendien het laagste aantal in jaren.

Ook de stijging van huizenprijzen valt mee. De gemiddelde prijs van een koopwoning liep in het derde kwartaal op tot 313.000. Dit is 7,2 procent meer dan een jaar eerder. Toch wordt er vanuit de NVM gevreesd dat woningen de komende tijd weer fors duurder gaan worden. Mensen hebben voor een gemiddelde woning tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig. Voor veel starters is het vrijwel onmogelijk om aan een betaalbare koopwoning te komen.

Is de prijs wel realistisch?

Hoe weet je eigenlijk of de prijs die een verkoper vraagt wel realistisch is en wat zijn de signalen dat je mogelijk te veel betaalt? Uiteraard kan een makelaar je hierbij helpen, zoals een Helmondse makelaar of een makelaar uit een andere omgeving, maar er zijn ook andere signalen die je veel kunnen vertellen of een prijs wel klopt.

Allereerst is het belangrijk om je niet blind te staren op de vraagprijzen of wat je zou kunnen betalen voor een huis. De prijs die gevraagd wordt hoeft niet altijd realistisch te zijn. Als je buiten je eigen vertrouwde buurt zoekt, is dit een bekende valkuil. Kijk dus niet alleen naar de vraagprijzen, maar kijk naar wat er recent is betaald voor vergelijkbare huizen in de buurt van het huis waar je oog op gevallen is.

Hulpmiddelen

Er zijn diverse hulpmiddelen om de verkoopprijzen in een specifieke buurt te weten te komen. Zo kan je informatie krijgen via Kadaster. De betaalde prijzen van goed vergelijkbare huizen zeggen meer dan vraagprijzen. Je kan voor een bepaald postcodegebied een staatje van huizen opvragen, waar je een klein bedrag voor betaalt, met de verkoopdatum en de verkoopprijs. Daarnaast kan je via het Woz-waardeloket per postcode gratis checken wat de Woz-waarde van woningen is.

Als je op huizensites kijkt, kan je zien hoe lang een huis al te koop staat. Als een huis al heel lang te koop staat, kan dit een signaal zijn, bijvoorbeeld dat het te duur op de markt is gezet. Maar het kan ook een andere reden hebben. Wellicht zijn er plannen in de buurt waardoor het huis minder aantrekkelijk wordt. Het is goed om dit soort zaken uit te zoeken, eventueel met behulp van een makelaar uit Eindhoven.

Gesprek aangaan met verkoper

Ga ten slotte in gesprek met de verkopers van het huis van je dromen. Wat is hun reden voor de verkoop? Hun antwoord kan je extra informatie geven over de mindere kanten van het huis. Als je doorpraat en hoort dat de verkopers al een ander huis hebben gekocht, versterk je mogelijk je onderhandelingspositie. Wanneer is de oplevering van dat huis en hebben ze haast? Dit kan in je voordeel werken.