Meer passagiers misdragen zich in vliegtuigen

Wangedrag van passagiers in vliegtuigen is vorig jaar toegenomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kreeg 11 procent meer meldingen binnen over passagiers die zich misdroegen en signaleert ook dat de ernst van de incidenten is toegenomen. Het gaat het vaakst mis op lange en middellange vluchten.

In totaal ontving de ILT van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen 1006 meldingen van wangedrag in 2018. Een jaar eerder waren dat er 906. Van alle meldingen ging 63 procent over “zwaardere voorvallen”. Een jaar eerder was dat nog 52 procent. Hieronder verstaat de inspectie gevallen van verbale of fysieke agressie waar de marechaussee aan te pas moet komen, of waarbij de gezagvoerder een “gele kaart” uitdeelt aan onhandelbare passagiers. Die krijgen dan formeel te horen dat hun gedrag onwenselijk is, eventueel in combinatie met een boete.

Volgens de ILT was vaker sprake van agressief gedrag na alcoholmisbruik, maar exacte cijfers ontbreken. Het aantal meldingen dat specifiek over rokende passagiers gaat, daalde juist met 44 procent.