Onderwijsacties in heel het land

Duizenden scholen houden hun deuren woensdag tijdens de onderwijsstaking de hele dag gesloten. Ook zijn er scholen die wel openblijven, maar die geen of minder lesgeven vanwege de staking.

Leraren en schoolleiders van basis- en middelbare scholen eisen dat de politiek meer actie onderneemt tegen de werkdruk. Ook willen ze meer salaris en pleiten ze voor extra investeringen om lerarentekorten aan te pakken. De extra 460 miljoen euro van onderwijsministerie Arie Slob vinden ze veel te weinig.

Onderwijsbonden en andere schoolorganisaties hebben manifestaties gepland in Leeuwarden, Eindhoven, Amsterdam, Almere, Zwolle, Arnhem, Goes en Den Haag. In Rotterdam lopen leraren in een mars tijdens de ochtendspits van het Wilhelminaplein naar het Woudestein, het stadion van Excelsior. Ook in Venlo wordt een mars gehouden. Naar verwachting laat het onderwijspersoneel ook op sociale media van zich horen. Scholen in heel het land organiseren woensdag ook op eigen houtje allerlei acties.