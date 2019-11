Piloten willen duidelijkheid over alarm

Om onrust te voorkomen, moeten de autoriteiten grondig onderzoeken hoe woensdagavond een vals kapingsalarm kon worden gegeven vanuit een toestel van Air Europa op Schiphol. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Volgens VNV-voorzitter Willem Schmid is het vooralsnog onduidelijk hoe de alarmering tot stand kwam. Om een dergelijk signaal uit te sturen moeten er vanuit de cockpit een aantal handelingen worden uitgevoerd.

Schmid: “Er zijn twee methodes om dit te doen. Een piloot kan bellen of via de radio contact opnemen met de verkeerstoren om een kapingsmelding door te geven. De tweede manier is om dit via een apparaatje, de zogenoemde transponder, te doen. Het apparaat staat continu in contact met de verkeerstoren en door het intikken van de viercijferige code 7500 kan de piloot aangeven dat er sprake is van een kaping.”

De VNV wil dat het voorval zo snel mogelijk wordt opgehelderd. “We hebben in elk geval kunnen zien dat de protocollen werken op Schiphol, maar het lijkt me duidelijk dat dit niet te vaak moet gebeuren”, aldus Schmid. “Er moet grondig onderzocht worden hoe dit heeft kunnen gebeuren.”