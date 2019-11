Online casino’s en blockchain: wat zijn de voor- en nadelen?

Het is alweer even geleden, 18 juli 2014 om precies te zijn, dat de Wet Kansspelen op afstand werd ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze nieuwe wetgeving zet de politiek stappen naar een liberalisering en regulering van de Nederlandse markt voor online kansspelen. Volgens een aantal politieke analisten zal de Eerste Kamer dit najaar haar akkoord op de Wet Kansspelen op afstand geven waardoor deze wetgeving mogelijk per 1 januari 2019 uitgevoerd kan worden.

Bijna twee jaar nadat het wetsvoorstel werd ingediend, heeft de Tweede Kamer het op 7 juli 2016 aangenomen. Sindsdien heeft het stilgelegen en heeft het uitblijven van de gokwet ervoor gezorgd dat Nederland bijna het laatste land in Europa is dat de markt voor online kansspelen niet heeft gereguleerd. Er zijn al eerder voorspellingen gedaan, dus het is zeker nog niet gezegd dat straks daadwerkelijk de Wet Kansspelen wordt ingevoerd.

Legio mogelijkheden

De huidige wet- en regelgeving biedt echter geen voorzieningen voor de toepassing van blockchaintechnologieën bij online kansspelen. Juist in een tijd waarin dit steeds meer in opkomst is en de mogelijkheden legio zijn. Een blockchain is een registratie waarin gegevens vastgelegd worden. Dit kunnen allerlei gegevens zijn, zoals financiële transacties tussen personen, berichten tussen organisaties, afspraken tussen landen, etc. Bij een blockchain is er geen sprake van een centrale autoriteit en kunnen de regels niet veranderd worden.

Er zijn momenteel al een aantal exploitanten die cryptovaluta als regulier betaalmiddel op hun website hebben opgenomen. Wil je zelf in een casino spelen ? Dan bestaat de kans dat dit ook met cryptovaluta kan. Een goed voorbeeld hiervan is de Bettex cryptomunt. Deze munt is ontwikkeld voor snelle en veilige transacties voor de online gokindustrie. Naast de Bettex zijn er ook andere cryptomunten, zoals de Bitcoin, Ethereum en IOTA die bij live casino’s kunnen worden gebruikt voor betalingen.

Voordelen blockchain

Het integreren van blockchaintechnologieën door online casino exploitanten kent naast betalingsmogelijkheden veel andere mogelijkheden. Dit heeft vooral te maken met snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid die deze technologie biedt. Daarnaast zijn de kosten veel lager, doordat er minder servers en databases nodig zijn. De gehele infrastructuur zal veel simpeler zijn. Dat betekent ook dat het casino minder personeel hoeft aan te houden voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur.

Tenslotte kan het een nieuw publiek aantrekken voor online casino’s. De steeds groter wordende populatie mensen met cryptomunten maken dit een groeiende markt. Het zijn vooral de jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar die cryptomunten houden. Dit is tevens de doelgroep voor online casino’s.

Nadelen blockchain

Naast de voordelen hangen er ook wat nadelen aan de blockchaintechnologie. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de marktwaarde van cryptomunten fors kan fluctueren. Schommelingen van meer dan tien procent op een dag zijn geen uitzondering. Bij andere beleggingsobjecten of valuta is dat heel ongebruikelijk. Voor casinobezoekers kan dit slecht uitpakken. Een ander nadeel is dat er slechts één betaalmiddel wordt aangeboden voor de inkomende en uitgaande betalingen. Bij normale online casino’s kun je betalen met je creditcard en kan je je laten uitbetalen op je bankrekening. Er is bij blockchaincasino’s minder flexibiliteit bij het maken van uitbetalingen.