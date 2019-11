Aanhoudingen na schoten op koffiebar Amsterdam

De politie heeft twee mensen aangehouden in verband met de beschieting van een koffiebar in Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag. Rond 02.00 uur werd een koffietent aan het Gedempt Hamerkanaal in Amsterdam-Noord onder vuur genomen. De politie bevestigt dat na een bericht op AT5.

Kort na de melding kwamen agenten ter plaatse. Zij konden snel twee mensen aanhouden. De politie doet nog onderzoek naar hun aandeel.

Hoeveel kogels precies zijn afgevuurd op de koffiebar is niet bekend, maar het gaat om meerdere kogelinslagen, meldt de politie.