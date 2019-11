‘Button voor zorgverleners met griepprik’

Zorgverleners in Nederland die een griepprik hebben gehad, zouden eigenlijk een button moeten dragen die dat meldt, vindt voorzitter Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting. Het zou erg geruststellend zijn voor de patiënten.

“Ik zou dat willen weten van iemand die mij verzorgt of ingrepen bij me uitvoert .” Bovendien zou er ook nog eens een stimulans van uitgaan voor anderen om de prik te halen, zegt hij aan de vooravond van de Nationale Griepprikdag.

Om redenen van privacy zal het idee van buttons in ons land niet snel worden opgepikt, denkt Van Essen. Maar in de Verenigde Staten en Canada worden dergelijke badges volgens hem al veelvuldig opgespeld. In sommige ziekenhuizen daar is de prik verplicht voor het personeel. En als dat niet zo is, moeten in sommige instellingen niet-gevaccineerden een mondkapje dragen. Die aanpak is hem echter te negatief.

De Nederlandse Influenza Stichting organiseert maandag in Den Haag de Nationale Griepprikdag. Instellingen en organisaties komen in het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag bijeen voor een symposium. Niet alleen mensen uit risicogroepen, zoals senioren, maar vooral ook zorgverleners worden opgeroepen om een griepprik te halen.

Zorgverleners kunnen het virus bij zich dragen en overbrengen op patiënten zonder het te beseffen. En als ze zelf geveld worden, draagt dat weer extra bij aan het personeelstekort in de zorg. Ook zouden geprikte zorgverleners anderen beter kunnen overtuigen van de noodzaak van een griepprik, is de gedachte.

In Nederland is de vaccinatiegraad in de zorg en daarbuiten over de hele linie te laag, aldus Van Essen, “Er heerst onterecht scepsis over de jaarlijkse griepvaccinatie. Het influenzavirus is gevaarlijker dan zomaar een griepje.” Vorig jaar werden er 900.000 mensen in ons land ziek door.