‘Binnen 2 weken duidelijkheid IS-kinderen’

Advocaat André Seebregts is tevreden over de uitspraak van de rechtbank maandag, dat de Nederlandse staat IS-kinderen moet terughalen naar Nederland. Hij noemt het een “mooi afgewogen vonnis”. De advocaat verwacht dat er binnen twee weken duidelijkheid is voor de – met name jonge – kinderen die in de Koerdische opvangkampen in Syrië zitten. Wanneer de kinderen, al dan niet met hun moeder, zullen terugkomen naar Nederland, durft hij niet in te schatten.

De rechter bepaalde maandag dat Nederland zich “maximaal” moet inspannen om de kinderen terug te halen. Voor de moeders geldt dat niet, liet de rechter nadrukkelijk weten. Seebregts verwacht echter niet dat de kinderen zonder hun moeders terug zullen keren. “De Koerden hebben al meerdere keren duidelijk laten merken dat ze de kinderen niet van hun moeder willen scheiden.”

De Amerikaanse overheid heeft eerder al aangeboden Nederland te willen helpen, de rechter bepaalde dat de overheid daar snel over in gesprek moet.