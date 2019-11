‘Onjuiste beweringen over vliegramp Faro’

De rechtbank in Den Haag moet besluiten of de deskundigen die een rapport hebben opgesteld over de vliegramp in Faro in 1992, tijdens een zitting moeten worden gehoord. Volgens slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp staan er “aantoonbaar onjuiste beweringen” in dat rapport uit 2017.

In de langslepende zaak tegen de Nederlandse staat, vroeg de advocaat namens 26 slachtoffers en nabestaanden om de drie deskundigen – twee Fransen en een Duitser – onder ede te horen. Volgens advocaat Veeru Mewa is er sprake van “een hele reeks fouten”.

De landsadvocaat meent echter dat extra verhoren niet nodig zijn en dat de rechtbank inmiddels genoeg informatie heeft om uitspraak te kunnen doen. Hij wees erop dat de deskundigen mede door hen zijn aangedragen. “Waarom hebben de eisers zelf deskundigen voorgedragen als zij naar hun mening geen kaas van de materie zouden hebben gegeten?”

Bij de crash van het toestel van Martinair – dat inmiddels in KLM is opgegaan – bij de Portugese stad kwamen 56 mensen om het leven. Meer dan honderd inzittenden raakten zwaargewond. In het toestel zaten voornamelijk Nederlanders. Het toestel stortte neer tijdens de landing. Plotseling slecht weer is volgens Portugese en Nederlandse luchtvaartdeskundigen waarschijnlijk de oorzaak geweest. Echter, volgens een door de nabestaanden ingeschakelde deskundige, hebben de piloten ernstige fouten gemaakt.

De rechter heeft zich al vaker over de vliegramp gebogen. In 2014 oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat er geen herziening zou komen over de toegewezen schadevergoeding voor de nabestaanden. De zaak die momenteel in Den Haag loopt gaat over aansprakelijkheid van de Nederlandse staat.