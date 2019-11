Bodycam voor alle Rotterdamse handhavers

In Rotterdam worden alle gemeentelijke handhavers volgend jaar voorzien van een bodycam. Een woordvoerster van de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) bevestigt berichtgeving hierover door de NOS. De gemeente trekt een kwart miljoen euro uit om alle vierhonderd handhavers met een klein cameraatje uit te rusten.

De bodycam moet ervoor zorgen dat de handhavers zich beter beschermd voelen. Ze kunnen het apparaat aanzetten op momenten dat ze in een dreigende situatie zitten, bijvoorbeeld als ze beledigd worden of bedreigd. Volgens Wijbenga is het een goede zaak dat objectief vastgelegd wordt wat er is gebeurd.

In Rotterdam spelen de handhavers een steeds belangrijkere rol, omdat ze zich steeds meer richten op opsporing en noodhulp. De bijzondere opsporingsambtenaren geven waarschuwingen, delen boetes uit en kunnen mensen aanhouden.

Het invoeren van de bodycam volgt op een vorig jaar gestarte proef bij vijftig handhavers.