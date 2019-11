In het water van de Vlietlanden bij Leiden is dinsdag in een zwarte auto het lichaam van een vrouw aangetroffen. De politie meldt dat het vermoedelijk om Karin Heemskerk uit Leiden gaat. De 51-jarige vrouw was sinds 27 oktober vermist. De politie onderzoekt hoe de vrouw om het leven is gekomen.

Een grote zoekactie in het gebied tussen Leiden, Voorschoten en de Vlietlanden, met onder meer sonarboten en honden, bleef afgelopen vrijdag nog zonder resultaat.