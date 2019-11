Actievoerders blokkeren auto minister

Milieuactivisten hebben de auto van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Bodegraven kort geblokkeerd. Dat meldt de politie.

Een actievoerder van Extinction Rebellion had zich vastgeketend aan de auto, waardoor die niet weg kon rijden. Volgens een politiewoordvoerder is de actievoerder inmiddels weer los en kon de minister vertrekken. De actie is verder rustig verlopen.

De twintig tot dertig actievoerders demonstreerden tegen uitbreiding van Schiphol. Van Nieuwenhuizen was in Bodegraven in gesprek met bestuurders en inwoners van het Groene Hart over Schiphol.