Kamer kritisch over verbranden biomassa

In de Tweede Kamer groeien de bezwaren tegen biomassa als energiebron. Dat blijkt uit vragen van de regeringsfracties CDA, D66 en ChristenUnie aan Klimaatminister Eric Wiebes. Volgens een onderzoek zou het vervangen van kolencentrales door het verbranden van biomassa een achteruitgang voor klimaat en luchtkwaliteit betekenen. De drie coalitiepartijen vragen zich af of het verstandig is door te gaan op de ingeslagen weg.

“Laten we ons geld zoveel mogelijk investeren in echt schone energie”, zegt Matthijs Sienot (D66).”Steeds meer wetenschappers betwijfelen of het verbranden van hout in energiecentrales wel echt helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Terwijl biomassa wel meer fijnstof en stikstof uitstoot. We moeten blijven nadenken over de keuzes die we maken voor onze toekomst.”

Ook CDA-Kamerlid Agnes Mulder toont zich kritisch: “Om de klimaatdoelen te halen moeten we naar een groene energiemix, waarbij biomassa één van de onderdelen is. Het is belangrijk de feiten op tafel te hebben. Biomassa is niet per definitie verkeerd, maar niemand zit te wachten op ongewenste effecten.”

En Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vindt: “Het verbranden van houtige biomassa is in de energietransitie wel het allerlaatste dat we willen. We moeten subsidies daarvoor ter discussie durven stellen.”