Lee Towers opent de Lee Towers

Zanger Lee Towers heeft de naar hem genoemde Lee Towers in Rotterdam officieel geopend. De twee torens aan het Marconiplein huisvestten voorheen ambtenaren en zijn getransformeerd naar 883 woningen.

De Rotterdamse zanger gaf een optreden tijdens de opening, die hij samen met burgemeester Ahmed Aboutaleb verrichtte. Ook mocht Towers zijn eigen Walk of Fame-ster in de vloer van een van de gebouwen onthullen.

“Eerst dacht ik dat het een grap was”, vertelt Towers. “Op een boksgala klampte de vastgoedontwikkelaar van het project, die ook Lee heet, me aan met het idee om de torens de Lee Towers te noemen.” Volgens de 73-jarige Towers had het ‘America First, The Netherlands Second’-filmpje van komiek Arjen Lubach (“u heeft de Trump Towers, wij hebben Lee Towers”) daarna een aanjagend effect. “Wie maakt dit nou mee, dit kun je toch niet bedenken”, aldus een trotse Leendert Huijzer, zoals Towers’ echte naam luidt.

De gebouwen zijn 95 meter hoog, tellen 24 verdiepingen en stammen uit 1975. Volgens de woordvoerder Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam zijn de huurwoningen bedoeld voor starters en jonge werkenden. Op de bovenste twee verdiepingen zijn penthouses voor mensen met een hoger inkomen en op het dak van beide torens is een gezamenlijk terras voor de bewoners. Op de begane grond is een Italiaans restaurant en voor bewoners een filmzaal, sportschool en wasserette.