In een woning in Best is een 53-jarige man uit de Brabantse gemeente neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De schietpartij had woensdagavond rond 23.30 uur plaats in een woning aan de Willem de Zwijgerweg. De bewoner is door de politie aangehouden. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is niet bekend.