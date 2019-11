In de spotlight: Henriette van Eeghen van Impact Matters

Wat zou je doen als je zeker wist dat je niet zou falen? Deze vraag werd Henriette van Eeghen 25 jaar geleden gesteld tijdens een seminar. Het was toen dat er een zaadje werd gepland voor haar idee van Impact Matters, een stichting waarmee ze professionals uit het bedrijfsleven koppelt aan ideële organisaties met een vraagstuk waar ze zelf niet uitkomen. “Als je je talenten inzet in je werk en in de maatschappij, geef je de wereld het best van wat je hebt.”

Na dat seminar is Henriette eerst nog elders werkervaring op gaan doen, waarbij alles wat ze heeft gedaan een bijdrage heeft geleverd aan Impact Matters. “Je maakt onbewust keuzes die je ondersteunen in dat wat je uiteindelijk wilt gaan doen. Zo ben ik vier jaar directeur geweest van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. Ik merkte toen dat we veel baat hadden bij de hulp die we kregen van mensen uit het bedrijfsleven, zoals reclamemensen, een jurist en een financieel specialist. En zij kregen weer energie van het werk dat ze voor ons deden. Ik dacht toen al: hier zou ik meer mee willen doen. Het is toch zonde dat er zoveel mensen het leuk vinden om zich in te zetten voor een ideële organisatie, maar niet weten welk goed doel op hun kennis of expertise zit te wachten.”

Een ideële organisatie met een vraag

Precies drie jaar geleden is ze gestart met Impact Matters, waarvoor ze inmiddels fulltime werkt. Ze heeft een parttime collega in dienst. “Op elk moment van het jaar lopen er vijftien projecten en op jaarbasis doen we er rond de vijftig. Het begint met een ideële organisatie, een goed doel of een non-profit organisatie. Die komen naar ons toe omdat ze een vraag hebben. Ze hebben bijvoorbeeld behoefte aan een financiële analyse, een data analyse of een communicatieplan. Samen met hen maken we er een project van en gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat uit het bedrijfsleven, die zich maximaal tien dagdelen wil inzetten.”

De kandidaten doen dit of volledig of deels onder werktijd, dit hangt af van hun werkgever. Soms werkt er één persoon uit een bedrijf aan een project, soms is het een heel team. “Neem een bedrijf als Microsoft. Zij worden getraind om samen te werken, dus die vormen vaak zelf een team. Het zijn de medewerkers die ervoor kiezen om dit te doen. Het geeft ze energie en ze halen er veel positiefs uit. Uiteraard leren ze er ook wat van. Dan zie ik weer van die stralende ogen, daar word ik blij van. Het gaat een bedrijf er niet om naar buiten te treden dat ze tien goede doelen helpen, maar wel dat hun medewerkers nog meer betrokken zijn doordat zij met hun kennis en ervaring zich hebben mogen inzetten voor een maatschappelijk doel.”

“Ik zie dat steeds meer mensen vrijwilligerswerk mogen doen”

Elke grote organisatie heeft tegenwoordig een medewerker in dienst die verantwoordelijk is voor corporate social responsibility. “Ik zie dat steeds meer mensen vrijwilligerswerk mogen doen. Deze specifieke vorm waarin ik bemiddel is nog vrij nieuw, maar ik zie wel dat bedrijven enthousiast zijn en er open voor staan. Engelse en Amerikaanse bedrijven lopen hierin voorop. Voor hun is dit heel normaal. De faciliteiten zijn daar nog veel groter en zij weten dat een gemotiveerde medewerker die ergens wat leert van waarde is.”

Henriette heeft inmiddels met circa zeventig verschillende goede doelen projecten gedaan, waarvan sommige al voor de vierde keer zijn teruggekomen met een nieuw project. “We krijgen meer project aanvragen dan we daadwerkelijk doen. Ze hoeven zich niet te verbinden aan ons. Met de bedrijven gaan we wel samenwerkingen aan.” Heeft ze het gevoel dat ze een verschil maakt? “Ja, dat heb ik zeker en dat baseer ik op de feedback die we krijgen, zowel van de goede doelen als van de bedrijven. De goede doelen voelen zich echt geholpen door een professioneel en betrokken iemand en van de medewerkers van de bedrijven krijgen we te horen dat ze het met zoveel plezier doen. Daar doe ik het voor.”

Van waarde voor de maatschappij

Zo was er een seniore medewerker van ABN AMRO die wist dat zijn functie opgeheven zou worden. Via Impact Matters heef hij een project voor Dokters van de wereld gedaan en een dashboard gebouwd boven een Excel sheet. “Hij begon met te zeggen dat hij niet zo maatschappelijk betrokken was, maar wel een enorme liefhebber van Excel is. Hij raakte enorm geïnspireerd en heeft een super gaaf dashboard gebouwd. Later kreeg ik een mail van hem dat hij eigenlijk van plan was om rustig te gaan leven, maar dat hij door het project was gaan inzien van hoeveel waarde hij nog kon zijn voor de maatschappij. Hij is zijn eigen bedrijf gestart en had meteen drie klantgesprekken.”

Toen ze na dertig jaar loondienst met Impact Matters begon, heeft Henriëtte tegen zichzelf gezegd dat dit haar beste werkplek zou worden. “Ik vind het super leuk om te doen, ik word er heel erg blij van. Qua werk kan ik me niets beter voorstellen dat wat ik nu doe. Dit werk past honderd procent bij mij en dit is waar ik in geloof. Ik moet eerlijk bekennen dat ik afgelopen zondag de hele dag heb gewerkt. Ik ben na drie jaar redelijk los gekomen van het maandag tot vrijdag van negen tot vijf ritme. Als er veel werk is, werk ik meer, en als ik even vastzit, heb ik de vrijheid om ergens inspiratie op te doen door contact te leggen met anderen. Als dat niet werkt, lees ik een boek of kijk ik een film, en dan ga ik weer verder. Het zou mijn streven kunnen zijn om honderd projecten op jaarbasis te doen, maar daar gaat het mij niet om. Het gaat om de kwaliteit. Als zij enthousiast zijn, ben ik ook enthousiast. Ik wil graag de juiste projecten met de juiste vrijwilligers bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat het echt gaat werken. Dan ben ik echt gelukkig.”