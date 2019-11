Oudste fietstunnel Nederland dicht

De oudste afgezonken fiets- en voetgangerstunnels in Nederland, die van de Rotterdamse Maastunnel, gaan vrijdagochtend dicht. De twee historische tunnels worden ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd. Een speciale veerpont zorgt voor een tijdelijke verbinding tussen de twee rivieroevers.

De fiets- en voetgangerstunnels zijn net als de autotunnel, die begin oktober na een renovatie weer openging, een Rijksmonument. Na 77 jaar intensief gebruik is het tijd voor een opknapbeurt. Tegels zijn kapot, verlichting sterk verouderd en de vloeren versleten. In de hoogtijdagen van de fietstunnel gingen er ruim 50.000 fietsers per dag doorheen. Nu ligt het rond de 6500.

De gele tegeltjes op de muren van de tunnels worden vervangen door replica’s. Net als bij de autotunnel worden die met de hand gemaakt in Barcelona. Oude tegels die niet kapot zijn, worden hergebruikt. De natriumverlichting wordt vervangen door energiezuinige led.

De twee tunnels gaan tot midden 2020 dicht. In die tijd verzorgt De Waterbus met een klepveerpont de verbinding tussen de Sint-Janshaven in Zuid en de Sint-Jobshaven op de noordelijke oever het vervoer van fietsers en voetgangers. Deze pont kwam er overigens pas na een protest met petitie, omdat in eerste instantie een soort van ‘fietspendelbus’ fietsers door de autotunnel zou vervoeren. Uit veiligheidsoverwegingen is uiteindelijk gekozen voor een veerpont. Bij elke overtocht kunnen 125 fietsers en 25 voetgangers mee.