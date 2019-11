Snel: royaal compenseren in toeslagenaffaire

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wil bij het compenseren van gedupeerden in de kindertoeslagaffaire verder kijken dan het driehonderdtal ouders waar de zaak in eerste instantie om draaide. Dat zei hij voorafgaand aan de ministerraad.

Een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner trok donderdag harde conclusies over de manier waarop de Belastingdienst ouders aanpakte als fraudeurs. Naast de driehonderd ouders uit de zogenoemde CAF-11 zaak, is het volgens de commissie goed mogelijk dat nog eens duizenden andere mensen zijn gedupeerd door de fiscus.

Snel werd vrijdag gevraagd of hij van plan is ruimhartig te compenseren, en of hij daarbij verder wil kijken dan de driehonderd mensen uit de CAF-11 zaak. “Ja”, zei de staatssecretaris, die er verder nog niet veel over kwijt wilde. “Ik ga er vanmiddag meer over vertellen, maar dat klopt.”