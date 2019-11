Verheggen van AOb voelde zich onder druk gezet

De opgestapte AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen voelde zich onder druk gezet door minister Arie Slob om akkoord te gaan met eenmalig extra geld voor het onderwijs. “Dat zeg ik niet als excuus, maar wel als verklaring”, laat Verheggen in een interview in Trouw weten. Ze stapte begin deze maand op, omdat ze voor dat besluit geen steun had van haar achterban.

Ze kreeg op donderdag 31 oktober om 19.30 uur voor het eerst te horen welk bedrag het kabinet voor het onderwijs wilde vrijmaken. Een dag later moest een beslissing vallen. “Achteraf gezien had ik het ook niet moeten doen. Maar toen die 460 miljoen op tafel kwam, merkte ik aan de collega’s om me heen (de andere bonden en werkgevers, red.) dat het draagvlak om te strijden voor structureel geld totaal was weggevallen.”

De overheid had het de bonden “nooit mogen aandoen om ons op donderdag bij elkaar te zetten om binnen 24 uur een akkoord te forceren”, stelt Verheggen. Tijd om de achterban te raadplegen was er volgens haar ook niet. “Mijn vertaling is achteraf: er moest zo snel mogelijk een akkoord komen om te zorgen dat de staking niet doorging. Al heeft Slob dat nooit met zoveel woorden gezegd.”

Ze zegt verder tegen de krant dat ze uiteindelijk zelf besloot om op te stappen. “Ik kwam in de loop van zaterdag, toen de hele storm losbrak nadat ik had besloten om die handtekening te zetten en de staking af te blazen, tot de conclusie: dit had ik niet moeten doen. Ik had mijn rug rechter moeten houden.”

Slob heeft eerder al tegengesproken dat hij de onderwijsbonden onder druk zou hebben gezet. De staking is volgens hem niet eens besproken in de laatste onderhandelingen.