Asscher haalt uit naar ‘losgezongen’ Rutte

PvdA-leider Lodewijk Asscher haalt fel uit naar de “losgezongen” premier Mark Rutte, met wie hij vijf jaar lang samen een kabinet leidde. “De lucht in het torentje is ijl geworden en de blik troebel”, aldus de sociaaldemocraat.

Asscher sprak zaterdag op een partijbijeenkomst in Eindhoven, waar over de toekomst van Nederland en de PvdA werd gedacht.

Enkele dagen nadat het kabinet een pakket noodmaatregelen had aangekondigd voor het stikstofprobleem hekelt Asscher vooral de houding van Rutte, die het de “grootste crisis” in zijn negen jaar als premier noemde.

Het laat volgens de PvdA-leider zien dat Rutte is “losgezongen van wat er in de samenleving gebeurt”. De premier, in wiens tweede kabinet Asscher vicepremier was, zou zich meer zorgen maken om de crisis bij de VVD vanwege het verlagen van de maximumsnelheid dan de crisis in het land.

Ook onderwijsminister Arie Slob van de ChristenUnie (die zich schuldig zou maken aan verdeel-en-heerstechnieken) en D66-leider Rob Jetten (“zat er maar een onderwijspartij in deze rechtse coalitie”) kregen ervan langs.

Hoewel zijn partij staat “te popelen” om te helpen, zal de PvdA rechts beleid niet gedogen, aldus Asscher. Hij herhaalt dat de partij niet van plan is het belastingplan voor 2020 te steunen omdat rijken volgens hem te veel profiteren. Ook de onderwijsbegroting steunen de sociaaldemocraten niet omdat er geen structureel geld bijkomt om het lerarentekort tegen te gaan.

“Er hangt verandering in de lucht”, concludeert Asscher. Volgens hem gaat zijn partij voorop in die verandering.