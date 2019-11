Uitspraak tegen bedreiger Wilders

De rechtbank doet maandag uitspraak in de zaak tegen de Pakistaan Junaid I. De 27-jarige wordt ervan verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Geert Wilders. Aanleiding was de wedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die de PVV’er had uitgeschreven. Er is een celstraf van zes jaar tegen I. geĆ«ist.

I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor plaatste hij op Facebook een filmpje waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Dat filmpje is door ruim 153.000 mensen gezien en 14.000 keer gedeeld.

De Pakistaan heeft altijd ontkend dat hij uit terroristisch oogpunt handelde. Hij noemt zichzelf “vredelievend” en zegt dat hij alleen wilde demonstreren tegen de cartoonwedstrijd omdat hij boos was dat Wilders de profeet beledigde. Zijn advocaat noemt hem “onbesuisd”.

I. zwierf al jaren door Europa. In Frankrijk hoorde hij naar eigen zeggen over de wedstrijd en vertrok naar Nederland. Een dag na het plaatsen van het filmpje – waarin hij onder meer zegt dat hij zijn best zal doen om “deze hond, deze onbeschaafde naar de hel te sturen” – werd hij aangehouden. De cartoonwedstrijd werd later om veiligheidsredenen afgeblazen.