Homomannen laten zich vaker testen op soa’s

Mannen die seks hebben met mannen lieten in de eerste helft van dit jaar vaker een soatest doen vergeleken met een jaar eerder. Het gaat om een stijging van 8 procent tot bijna 26.500, blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut RIVM.

Heteroseksuele mannen (min 13 procent) en vrouwen (min 9 procent lieten zich juist minder vaak testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). In totaal lieten ruim 74.000 mensen zich testen in de eerste jaarhelft.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is bij 10.212 bezoekers van de Centra Seksuele Gezondheid de geslachtsziekte chlamydia vastgesteld. Het gaat vooral om vrouwen en heteroseksuele mannen jonger dan twintig jaar. Chlamydia is de meest voorkomende soa in Nederland, maar is goed te behandelen met pillen.

Ruim 4000 mensen liepen gonorroe op, van wie ruim driekwart homomannen. Het aantal nieuwe hiv-infecties daalde sterk – in lijn met voorgaande jaren – en kwam uit op 85.