‘Scholen negeren afspraken stagevergoeding’

Scholen lappen cao-afspraken voor de vergoedingen van leraren in opleiding massaal aan hun laars. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond na onderzoek.

“Afspraken worden massaal genegeerd, expres of uit onwetendheid. In het voortgezet onderwijs komt het voor dat de ene student geen cent voor zijn vierdejaars stage krijgt en de andere vorstelijk betaald wordt, op één en dezelfde school”, aldus de bond.

Volgens de AOb krijgen vier op de tien stagiairs geen vergoeding voor hun afrondende stage in het vierde jaar. Deze studenten geven wel gewoon les zonder de begeleiding van een docent. Een op de tien stagiairs krijgt juist meer geld dan is afgesproken in de cao.

Pabo-studenten zijn volgens de onderwijsbond overgeleverd aan de willekeur van basisscholen. Sommigen krijgen een stagecontract, anderen worden aangesteld als werknemer.