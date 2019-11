Twee verstekelingen schip Vlaardingen naar ziekenhuis

Twee verstekelingen die in Vlaardingen van boord van een schip zijn gehaald zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. De overige 23 zijn in een bus opgehaald. Zij worden overgebracht naar een onbekende politielocatie.

De 25 verstekelingen bevonden zich aan boord van de Britannia Seaways en zaten daar in koelcel op een vrachtwagencombinatie. Volgens de politie stond de koelcel aan toen de verstekelingen gevonden werden. De vrachtwagen is in beslag genomen, de chauffeur is aangehouden. Het is nog onduidelijk of hij wist van de verstekelingen. Hij wordt verhoord.

De veerboot was onderweg van de Vulcaanhaven in Vlaardingen naar het Engelse Felixstowe. De politie is met speurhonden aan het zoeken of er nog meer verstekelingen aan boord van het schip zijn.