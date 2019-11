Verdachte diende patiëntes 3 keer insuline toe

De van insulinemoorden verdachte Rahiied A. zou in het Jasmijnhuis in Ridderkerk bij een 73-jarige en bij een 76-jarige vrouw drie keer onnodig insuline hebben ingespoten binnen enkele dagen. De vrouwen kregen daarop steeds een hypo – een extreem lage bloedsuiker. De oorzaak daarvan was destijds onbekend, maar de vrouwen knapten weer snel op in het ziekenhuis, zodat ze naar het Jasmijnhuis terug konden. Daar zou A. opnieuw hebben toegeslagen.

De rechter schetste deze gang van zaken donderdag op de derde zittingsdag. A. zwijgt nog steeds hardnekkig. Knijpend in een stressbal blijft hij de rechters aanstaren. Na aandringen zei hij hardop zich op zijn zwijgrecht te beroepen. Ook ontkende hij weer: “Ik heb er niks mee te maken, verder beroep ik me op mijn zwijgrecht op advies van mijn advocaten”. Ook dinsdag sprak hij deze regel uit. Maandag zei hij vrijwel niets.

De 73-jarige vrouw had geen diabetes en was dementerend maar verder gezond. In het ziekenhuis dachten ze na de hypo dat ze mogelijk alvleesklierkanker had. Dit orgaan regelt de bloedsuikerspiegel. Ze zou daarvoor niet worden behandeld. Ze knapte opeens op en mocht terug naar het Jasmijnhuis. Op de derde dag werd ze opeens toch weer zwak en apathisch.

Na deze derde hypo besloot het verzorgingshuis een ‘comfort-care-beleid’ te voeren waarbij de behandeling wordt stopgezet en een patiënt morfine krijgt toegediend. Binnen een week overleed ze. Bij de 76-jarige vrouw gebeurde enkele weken later, in de eerste maanden van 2017, iets soortgelijks. Zij was ook dement en had wel diabetes. Ze heeft hoogstwaarschijnlijk een overdosis insuline gekregen, zo hebben deskundigen achteraf vastgesteld.

A. wordt beschuldigd van vier insulinemoorden en meerdere pogingen daartoe in vier verzorgingshuizen.