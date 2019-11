OM komt met strafeis tegen insulineverdachte

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de strafeis tegen Rahiied A. (23), die wordt verdacht van vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe in vier verzorgingshuizen in de regio Rotterdam. De Rotterdammer heeft zich de afgelopen drie zittingsdagen steeds beroepen op zijn zwijgrecht en zei af en toe: “ik heb er niks mee te maken”.

Uit de eerste politieverhoren en onderzoeken door psychiaters en een psycholoog ontstond toch een beeld van A. Hij was in opleiding tot verpleger maar drie stages werden afgebroken, onder meer vanwege diefstal van geld. Zijn school stuurde hem weg vanwege eigengereid gedrag en weinig leerontwikkeling. Toch kon hij bij diverse instellingen aan de slag, als stagiair of invalkracht. Hij had smoesjes over zijn ontbrekende diploma en loog over een verklaring omtrent gedrag (VOG), die hij ook vervalste.

A. wilde altijd arts worden en gedroeg zich ook graag zo. Sommige collega’s vonden hem een ideale collega, maar anderen vertrouwden hem niet. Er waren vaker plotselinge onwelwordingen als A. dienst had. In het najaar van 2017 gebeurde dat opnieuw, waarna onderzoek begon naar eerdere verdachte gevallen op andere werkplekken.

De verdachte heeft een zeer gewelddadige jeugd gehad. Deskundigen concluderen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is en tbs met dwangverpleging zou moeten krijgen.