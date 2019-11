Dertigtal VVD’ers zet hulplijn integriteit in

Een dertigtal VVD’ers heeft tot dusver aangeklopt bij de ‘hulplijn’ voor integriteitskwesties. Er zijn veel vragen over de omgang met Twitter, Facebook en andere sociale media, zegt Sjoerd Potters van deze zogeheten dilemmacommissie.

De VVD is al jaren de partij met veruit de meeste bestuurders en volksvertegenwoordigers die een scheve schaats rijden. VVD’ers kwamen bijvoorbeeld in opspraak door corruptie of ander wangedrag. De partij wil zulke misstappen voorkomen. Daarom kwam er afgelopen voorjaar onder meer een dilemmacommissie, waar leden terechtkunnen als ze zich afvragen of ze iets wel of niet kunnen maken en wat hun dan te doen staat.

De commissie krijgt vragen over belangenverstrengeling en declaraties, maar ook veel over sociale media. Zij gaat daarover nu een richtlijn opstellen voor nieuwe bestuurders.

De leden die zich bij de commissie melden zijn blij met de hulp, zegt Potters. “Ze blijven altijd zelf verantwoordelijk voor hun keuzes. Maar dit helpt zeker, krijgen we te horen.”