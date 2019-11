‘Navigatiesystemen moeten scholen mijden’

Navigatiesystemen moeten scholen uit hun routes bannen. Dit voorstel doet Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) maandag in de Tweede Kamer.

“Bij het aangeven van de snelste of kortste routes houden de navigatiesystemen nu geen rekening met de scholen. Hierdoor is de verkeersveiligheid bij de scholen in het geding. Het zou een stuk veiliger zijn als er bij drukte geen alternatieve routes meer langs scholen worden aangegeven. Het is technisch mogelijk. In België gaan ze hier afspraken over maken. Ik ga een voorstel indienen zodat het hier ook niet meer gebeurt”, zei Van der Graaf maandag in het NOS Radio 1 Journaal.

Van der Graaf heeft aan de makers van de systemen laten weten dat ze met dit voorstel gaat komen. “Ze hebben laten weten dat een gesprek altijd mogelijk is. Maar ik wil er ook afspraken over maken.”