Nederlanders geven zorgverleners een 8

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over de medische en psychische zorg die ze krijgen. Ze delen gemiddelde rapportcijfers uit van rond de 8 voor hun tandarts, huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut, psycholoog, psychiater en psychotherapeut. Dat is in vijf jaar nauwelijks veranderd, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête.

Fysio- en oefentherapeuten krijgen het hoogste cijfer, een 8,1. Huisartsen, psychologen, psychiaters en psychotherapeuten zitten daar met een waardering van 7,8 enkele tienden onder. Het CBS heeft hiervoor alleen volwassenen ondervraagd.

Dat betekent niet dat mensen altijd tevreden zijn over de zorg die ze krijgen. Er werden ook onvoldoendes uitgedeeld. Psychologen, psychiaters en psychotherapeuten kregen die het meest, in 8 procent van de gevallen. De meest gehoorde klachten zijn dat zij te weinig expertise hebben en de problemen van hun cliënten niet oplossen. Tandartsen, fysio- en oefentherapeuten kregen in slechts 3 procent van de gevallen een onvoldoende.

Mensen zagen de tandarts vorig jaar het meest. Acht op de tien mensen ging hierbij langs. Zeven op de tien mensen zagen een huisarts en een op de tien een psycholoog, psychiater of oefentherapeut.