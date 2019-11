‘Drugs in Europa sterker en goedkoper’

Drugs zijn alom beschikbaar in Europa en worden steeds puurder, sterker en goedkoper. De toenemende concurrentie tussen misdaadgroepen op de markt voor drugs als cocaïne verhoogt het risico op meer geweld en corruptie. Dat staat in het Europese Drugsmarktrapport 2019 van de EU-agentschappen EMCDDA en Europol.

De productie van cocaïne en heroïne in respectievelijk Zuid-Amerika en Afghanistan ligt op een “historisch” hoog niveau. Cannabis en synthetische drugs worden veelal in Europa zelf geproduceerd, waarbij MDMA en amfetamine de hele wereld overgaan. Nederland wordt daarbij weer genoemd als belangrijke producent van deze drugssoorten.

Samen met Spanje blijft ons land het grootste knooppunt voor marihuana. Maar ook in de groeiende cocaïnehandel neemt de invloed van onder meer Nederlandse bendes toe. De vondst van drie grootschalige laboratoria voor de productie van methamfetamine (crystal meth) in Nederland en België eerder dit jaar, waar Mexicanen werkten met lokale criminelen, baart de onderzoekers zorgen.

China is een belangrijke speler als het gaat om drugsgrondstoffen en nieuwe psychoactieve substanties, waarvan er jaarlijks zo’n vijftig bijkomen. Op kleine schaal worden die ook in Nederlandse laboratoria gemaakt.

De onderzoekers signaleren verder dat etnische groepen in EU-landen nauwe banden onderhouden met criminele bendes in Marokko, Turkije of op de Balkan. Zo worden Nederlandse en Turkse ‘gangs’ samen steeds actiever in de handel in synthetische drugs.

De straatwaarde van de door de georganiseerde misdaad verhandelde drugs wordt geschat op minstens 30 miljard euro per jaar. Meer dan een derde van de 5000 criminele bendes in de EU zijn er direct bij betrokken en maken steeds vaker gebruik van de mondialisering van de drugsmarkt, aldus het rapport. Pakketbezorgdiensten, versleutelde communicatie en sociale media worden daarbij steeds vaker ingezet, eerder gekenmerkt als ‘Uberisatie’ van de drugshandel.

Gezien de beperkte politiecapaciteit om (nieuwe vormen van) drugshandel te bestrijden, adviseren de agentschappen hier meer in te investeren, zowel op het niveau van de EU als de lidstaten. Zij pleiten ook voor meer samenwerking met landen rondom de EU en langs de voornaamste handelsroutes.