Bouw Namenmonument Amsterdam mag beginnen

De bouw van het nationaal Namenmonument in Amsterdam mag beginnen op de beoogde plek, in de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin. De voorzieningenrechter van de Raad van State gaat niet mee in een pleidooi van omwonenden dat de plek van het Holocaustmonument ongeschikt zou zijn en oordeelt dat de bouwvergunning niet hoeft te worden geschorst.

De Amsterdamse bestuursrechter oordeelde eerder ook al dat het monument op de beoogde plek mag komen. Daartegen kwamen de omwonenden in het geweer bij de Raad.

Zij vinden de locatie niet geschikt. Ook is het ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind volgens hen te groot en vrezen ze voor onveilige situaties door het gebrek aan ruimte bij grote aantallen bezoekers. Ze wilden een voorlopige voorziening omdat de gemeente rond deze tijd zou beginnen met de aanleg van het Namenmonument.