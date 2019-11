Eis 28 jaar voor moord broer kroongetuige

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep 28 jaar cel geëist tegen de 41-jarige Shurandy S., voor de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Reduan werd op 29 maart 2018 doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

Nabil B. is kroongetuige in het lopende liquidatieproces Marengo, waarin de voortvluchtige Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Reduan werd vermoord nadat justitie had bekendgemaakt dat Nabil een deal met justitie had gesloten en dat hij belastende verklaringen tegen Taghi en de zijnen had afgelegd.

In september werd Nabils advocaat Derk Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Beide liquidaties zijn volgens justitie aangestuurd door het kamp van Taghi.

Shurandy S. heeft bekend. De rechtbank veroordeelde hem begin dit jaar tot twintig jaar cel, na een eis van 28 jaar. Het OM is tegen het vonnis in beroep gegaan omdat het de opgelegde straf te laag vond.