Rond de feestdagen duiken meer nepwebshops op

In de weken voor Sinterklaas, de kerstdagen en oud en nieuw verschijnen er ineens veel meer nepwebwinkels online. De mensen erachter willen waarschijnlijk inspelen op de speurtocht van Nederlanders naar geschikte en goedkope cadeautjes. Wie erin trapt en een bestelling plaatst, krijgt niets geleverd of ontvangt iets van slechte kwaliteit.

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) heeft onderzoek gedaan naar die nepwebshops. Bij de stichting staan alle 6 miljoen domeinnamen geregistreerd die op .nl eindigen. Elke maand controleert de organisatie al die .nl-internetadressen om te kijken of er nepwebshops tussen zitten. De stichting heeft daarvoor een speciaal programma gemaakt, dat FaDe heet, een afkorting van Fake Detector. Die scanner kijkt naar tien kenmerken om te zien welke sites verdacht zijn. Welke kenmerken dat zijn, wil SIDN niet zeggen, om oplichters niet wijzer te maken dan ze al zijn.

Als FaDe een verdacht adres heeft gevonden, controleren medewerkers de meldingen steekproefsgewijs om te zien of de waarschuwingen terecht waren. In september vond FaDe 480 verdachte sites, een maand later waren het er 406. Deze maand heeft de detector 2263 dubieuze adressen opgespoord. Elke maand zijn ruim vier op de vijf meldingen terecht, dus de toename betekent ook echt dat het aantal nepsites hard stijgt, zegt SIDN.

Dit blijkt ook uit de leeftijd van de verdachte domeinnamen. In september en oktober was de helft van de adressen minder dan drie maanden eerder geregistreerd. In november was de helft minder dan drie weken oud. “Het inzicht dat veel nepwebwinkels recent geregistreerd zijn, suggereert dat de domeinen speciaal voor feestmaanden zijn aangemaakt”, aldus SIDN.

De meeste nepwebshops staan op domeinnamen die al eerder waren geregistreerd. De oude eigenaren hebben de registratie laten verlopen, en ineens is de website van een architectenbureau of de slagerij om de hoek veranderd in bijvoorbeeld een schoenenwinkel.

Consumenten kunnen oplichtingssites herkennen door te kijken naar de manier van betalen. “Vaak bieden webshops meerdere betaalmogelijkheden, zoals iDEAL. Als je daar niet mee kunt betalen, kan het een aanwijzing zijn. En als je alleen maar met creditcard kunt betalen, kan het ook verdacht zijn”, zegt SIDN. Hoeveel mensen in de oplichting trappen en hoeveel geld ze kwijt zijn, is niet bekend. “Maar dat het veel geld oplevert, is duidelijk, anders zouden oplichters het niet doen.”