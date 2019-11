Vrouwen relatief zwaarder geworden dan mannen

Zowel mannen als vrouwen zijn sinds 1981 langer en zwaarder geworden. Maar vrouwen zijn in verhouding tot hun lengte sneller zwaarder geworden dan mannen. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag op basis van de Gezondheidsenquête.

Mannen waren vorig jaar gemiddeld 1,81 meter. Dat is 3,8 centimeter langer dan in 1981. De lengte van vrouwen nam met 1,5 centimeter toe tot 1,67 meter. Tegelijk werden mannen 2,3 kilo zwaarder per centimeter die ze langer werden. Het gewicht van vrouwen nam relatief meer toe, met 4,7 kilo per centimeter. Het CBS heeft hiervoor mensen van 20 jaar of ouder gevraagd om hun lengte en gewicht op te geven.

Overgewicht komt steeds vaker voor. Van de mannen heeft 54 procent overgewicht en van de vrouwen 48 procent.

De meeste mensen zijn qua lengte niet veel langer of korter dan het Nederlands gemiddelde. Qua gewicht zijn er grotere verschillen. Het is geen zeldzaamheid dat mannen 100 kilo of meer wegen. Ook bij vrouwen komt dit voor, zij het veel minder.

Friezen en Groningers zijn het langst en Limburgers en Brabanders het kortst. Mannen en vrouwen uit deze noordelijke provincies zijn zo’n 3 centimeter langer dan mensen uit deze zuidelijke provincies.