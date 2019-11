Ouders klagen SvPO-school aan

Verschillende ouders klagen de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) in Utrecht aan voor het niet naleven van de wet op medezeggenschap. Dat zegt een aantal van hen donderdag in Trouw.

Volgens de ouders die de SvPO nu aanklagen, is de medezeggenschapsraad (MR) van de school tegengewerkt. Het schoolbestuur wilde volgens hen niet met de MR in gesprek over signalen van bezorgde ouders en leerlingen. Het SvPO-bestuur spreekt de kritiek tegen. “De groep ouders wilde zowel het onderwijsconcept als de organisatie veranderen en is daartoe druk gaan uitoefenen,” stellen twee bestuursleden tegenover Trouw.

Het bestuur van SvPO ligt al langer onder vuur. Eerder deze maand werd bekend dat het bestuur via de rechter voorkomen dat een zeer kritisch rapport van de Onderwijsinspectie openbaar wordt gemaakt. Volgens de Algemene Onderwijsbond heeft de school voor het voortgezet onderwijs het oordeel ‘zeer zwak’ gekregen van de inspectie.