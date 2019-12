Blok: vonnis Bouterse moet worden uitgevoerd

De veroordeling van de Surinaamse president Desi Bouterse “dient te worden gerespecteerd”, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Bouterse kreeg twintig jaar cel opgelegd vanwege zijn rol bij de Decembermoorden.

“Surinaamse Krijgsraad deed uitspraak in het Decembermoordenproces. Belangrijk voor waarheidsvinding. Nabestaanden hebben na 37 jaar een antwoord. Uitspraak dient te worden gerespecteerd”, twitterde Blok.

In een gezamenlijke verklaring van zes diplomatieke vertegenwoordigingen in Suriname wordt eenzelfde oproep gedaan. “Het is cruciaal dat het slotvonnis in de zaak van de moord op vijftien burgers (…) wordt uitgevoerd.” Het vonnis zal volgens de diplomaten van Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Groot-BrittanniĆ« en Verenigde Staten “zonder twijfel behulpzaam zijn om het land richting verzoening te brengen”. Ze noemen de “integriteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak een steunpilaar van de Surinaamse samenleving”.