Mogelijk ook slavernijmonument in Den Haag

In de stad Den Haag bestaat breed draagvlak voor een herdenkingsmonument voor het slavernijverleden. Dat schrijft een adviescommissie aan het Haagse college van burgemeester en wethouders. Sinds februari ging de commissie in gesprek met Afrikaanse gemeenschappen en hun organisaties over een haalbare invulling van de herdenking. Die zou een keer per jaar in de stad moeten plaatsvinden.

“In eerste instantie denken velen bij het slavernijverleden van Nederland vooral aan Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, maar ook Den Haag heeft vanaf de 17e eeuw een niet onbelangrijke rol gespeeld in de totstandkoming en de handhaving van de slavernij”, aldus de commissie onder leiding van oud-wethouder Rabin Baldewsingh. “Vanuit de regeringsstad werd het bestuur van de koloniĆ«n geregeld en het systeem van de slavernij gesanctioneerd.”

Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij officieel af. Die plechtigheid vond plaats op het Haagse Binnenhof.

Nederland heeft al een nationaal slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam. Daar is op 1 juli de jaarlijkse herdenking.