Twee lichamen vissersboot zijn de vermisten

De twee lichamen die zijn gevonden in de gezonken viskotter vlakbij Texel, zijn de twee vermiste bemanningsleden van 27 en 41 jaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De lichamen werden zondag aangetroffen in de stuurhut van de viskotter UK165 Lummetje door duikers van de marine. Uit identificatie moest nog zeker gesteld worden dat het om de vermiste personen ging.

De vissersboot zonk donderdagochtend vroeg. Het vaartuig werd donderdag al gelokaliseerd op de zeebodem, maar er kon niet worden gedoken vanwege onstuimig weer. Zaterdag konden marineduikers voor het eerst naar het schip duiken, zondag konden ze er voor het eerst ook naar binnen.

Met de vondst van de twee lichamen is een einde gekomen aan de ‘knagende onzekerheid’ voor de familie, zei waarnemend burgemeester van Urk Ineke Bakker zondag. Afgelopen donderdag zei ze dat de gebeurtenis een drama is voor de hechte gemeenschap in Urk.