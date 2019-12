Deel oppositie wil Snel naar huis sturen

Zes partijen, bij elkaar goed voor 51 zetels, willen staatssecretaris Menno Snel (Financiën) naar huis sturen om de toeslagenaffaire. Na een zwaar debat zeggen SP, PVV, DENK, PvdA, Partij voor de Dieren en eenmansfractie Van Kooten-Arissen het vertrouwen in de bewindsman op.

Opmerkelijk is dat de SGP, normaal gesproken een steunpilaar van het kabinet, nog twijfelt. Ook 50PLUS “worstelt” met de vraag of ze haar handtekening wil zetten onder de motie van wantrouwen.

De Kamer debatteerde met Snel over de kinderopvangtoeslagaffaire. In een dossier waar de commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner onderzoek naar deed, zijn honderden ouders onterecht als fraudeurs bestempeld. Dat geldt mogelijk voor nog veel meer gezinnen. Hun toeslagen werden stopgezet, en in sommige gevallen werden tienduizenden euro’s teruggevorderd, wat tot grote financiële problemen leidde.