Ook rookruimtes buiten horeca eerder dicht

Rookruimtes in openbare gebouwen en bij bedrijven moeten eerder sluiten. Die in openbare gebouwen en in bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen moeten al in 2021 dicht, die in het bedrijfsleven een jaar later, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws.

De rookruimtes in de horeca moeten in opdracht van de rechter nu al sluiten, al krijgt de horeca daarvoor van staatssecretaris Paul Blokhuis nog tot komend voorjaar de tijd. Om een “ongelijk speelveld” te voorkomen, maakt Blokhuis nu ook meer haast met openbare gebouwen en bedrijven.

Blokhuis wilde het bedrijfsleven niet tot sluiting dwingen, maar afspreken dat het zelf daartoe binnen drie jaar zou overgaan. Maar een akkoord was niet zomaar gesloten, omdat werkgevers bijvoorbeeld meer tijd wilden voor de sluiting. Voor langere onderhandelingen ontbreekt door de uitspraak van de rechter de tijd. Daarom komt de staatssecretaris nu toch met een wet.

Na het vonnis van september over rookruimtes in de horeca, lag het voor de hand dat ook de rookruimtes op andere plaatsen aan de rechter zouden worden voorgelegd. Blokhuis is dat nu mogelijk voor.