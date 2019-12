Verkeerswaarschuwing door dichte mist

Het KNMI waarschuwt donderdag voor dichte mist. Code geel is van kracht voor het hele land, behalve voor de Waddeneilanden. Het weerinstituut raadt verkeer aan de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Ook de ANWB geeft een verkeerswaarschuwing. Een drukke ochtendspits wordt voorzien. De ANWB zegt dat er vooral in het oosten en zuiden kans is op mist.

“Minder dan 200 meter zicht kan de mist zeer hinderlijk zijn voor het verkeer”, aldus Weeronline. Volgens het weerbureau was het zicht donderdagochtend vroeg in Woensdrecht (Noord-Brabant) het laagst: daar was om 04.00 uur slechts 59 meter zicht.

In de tweede helft van de ochtend trekt de mist langzaam op en gaat over in nevel en lage bewolking.