‘Advocaten kroongetuige mogelijk anoniem’

De rechtbank bekijkt hoe tijdens de zittingen komende week de rol van de nieuwe advocaten van kroongetuige Nabil B. eruit gaat zien. De Telegraaf meldde vrijdag dat de advocaat die de kroongetuige bijstond samen met de in september vermoorde Derk Wiersum, ermee stopt. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

De nieuwe advocaten zouden mogelijk in volledige anonimiteit hun cliĆ«nt bij gaan staan. “We moeten alles nog bekijken, er is nog geen enkel besluit genomen”, aldus een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam, waar de zaak onder valt.

Komende week donderdag en vrijdag staan in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol inleidende zittingen gepland in het grote liquidatieproces Marengo rondom de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Naar hem wordt gewezen als mogelijke opdrachtgever voor de moord op Wiersum.

Het is hoogst uitzonderlijk als de advocaten van B. afgeschermd en anoniem hun werk zouden gaan doen. Voor zover bekend is dat in Nederland nog niet eerder gebeurd. Tijdens de vorige zitting van Marengo, die kort na de liquidatie van Wiersum was, werden pers en publiek geweerd. Dat was ook een unieke situatie.

Marengo gaat over een reeks liquidaties in de onderwereld. De moord op de advocaat is hier geen onderdeel van. Onder anderen een neef van Taghi zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

Kort nadat bekend was geworden dat B. kroongetuige werd, is zijn onschuldige broer doodgeschoten.