In de wijk Laak in Den Haag zijn vrijdagavond meerdere auto’s in de brand gestoken. De politie is ter plaatste.

De politie vraagt mensen die hebben gezien of gefilmd wat is gebeurd, zich te melden. De brandstichtingen gebeurden op verschillende locaties in de wijk.

Jongeren die in de wijk op de been zijn, worden door de politie gecontroleerd.