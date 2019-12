Coalitie: vertrouwen in steun voor stikstofwet

Coalitiepartijen denken dat het kabinet ervoor kan zorgen dat genoeg partijen de stikstof-spoedwet in de Eerste Kamer steunen. Daarvoor moet het kabinet met alle partijen praten en krijgt het daar ook alle ruimte voor, zeggen coalitieleiders.

D66-leider Rob Jetten heeft er “alle vertrouwen in” dat de stikstofwet genoeg steun zal krijgen. “Wat mij betreft spreekt het kabinet met alle partijen die overwegen de stikstofwet te steunen.”

Als voorbeeld noemt hij ook 50PLUS, dat in de Tweede Kamer nog voor de spoedwet stemde. Partijleider Henk Krol zei zondag bij WNL in ruil voor steun in de senaat een onderzoek naar de rekenrente voor pensioenfondsen te eisen.

De partij van Krol is misschien nodig voor een meerderheid. Naast de coalitie stemden onder andere 50PLUS en de SGP voor de stikstofwet in de Tweede Kamer. In de senaat heeft die samenstelling niet de meerderheid van de zetels. Zonder 50PLUS is de coalitie nog verder van huis.

Dat betekent niet dat de coalitie zomaar alles wil uitruilen. “Het moeten verstandige concessies zijn”, zegt Jetten over de onderhandelingen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff begrijpt de actie van 50PLUS wel. “Dat is politiek”, aldus de liberaal. “Als jij zetels hebt die nodig zijn, waarom zou je ze dan gratis weggooien.”

De PvdA, die zes zetels heeft in de Eerste Kamer, zou het kabinet ook zonder 50PLUS aan een meerderheid kunnen helpen. De sociaaldemocraten stemden in de Tweede Kamer tegen, maar het kabinet kan de partij mogelijk overhalen met enkele concrete toezeggingen.