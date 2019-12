‘Perplexe’ Marco Kroon in hoger beroep

Militair Marco Kroon staat perplex dat hij is veroordeeld door de militaire rechtbank. Hij herkent zich totaal niet in de uitspraak over het bewust uitdelen van een kopstoot aan een politieagent en het plegen van schennis van de eerbaarheid. Hij gaat dan ook in hoger beroep, zei Kroon direct na de veroordeling tot 100 uur taakstraf.

Kroon blijft ontkennen dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt. “Ik heb niet gedaan wat ze zeggen. Het doet pijn en ik voel me zelfs beledigd”, zei hij. Ook zei hij zich te schamen, omdat mensen “nu denken dat ik het heb gedaan.”