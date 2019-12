Rutte en Schouten ontbijten maandag met boeren

Premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten ontbijten aanstaande maandagochtend met afgevaardigde boeren van het Landbouw Collectief. Dat laat het ministerie van Landbouw weten.

Landbouw Collectief is de koepelorganisatie bestaande uit zowel traditionele belangenbehartigers zoals LTO als protestgroepen zoals Agractie en Farmers Defence Force. Samen spreken zij met het kabinet over onder meer de stikstofproblematiek.

Dat de partijen weer met elkaar in gesprek gaan is opvallend. Zondag schreef Landbouw Collectief nog in een persbericht dat Schouten de “boeren buitenspel zet”. Dat Schouten in de media zegt dat ze met de boeren praat is volgens de organisatie “bijzonder, want daarvan is al dagen geen sprake. Ondertussen gaat ze verder op haar eigen koers”.

Toch gaan Schouten en de boerenorganisaties weer in gesprek, zo bevestigt ook voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief. Vorige maand sprak een groep boeren al met de minister en premier Rutte op het Catshuis. Het leverde een “emotioneel gesprek” op, waarin Schouten en Rutte naar eigen zeggen vooral een luisterend oor wilden bieden.